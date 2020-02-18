Минкульт намерен направить 29 млн гривен на закупку книг в библиотеки

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено направить около 29 млн гривен на закупку книг в украинские библиотеки. Об этом сообщила заместительница министра культуры Ирина Подоляк на пресс-конференции.

"У нас была большая дискуссия о том закупать ли, какое количество закупать, какой процент средств государственного бюджета направить на то, чтобы закупать книги... В этом году из средств Украинского института книги выделено около 29 млн гривен",- сказала Подоляк.

Она отметила, что книги будут предоставлены тем библиотекам, которые покажут план своей работы и что они будут делать с книгами. По словам Подоляк, на данный момент в Украине насчитывается около 33 тыс. библиотек, более 15 тыс. из них являются публичными.

Кроме этого, по Украине уже оцифрованы около 6 тыс. библиотек и совместно с Министерством цифровой трансформации планируется оцифровывать еще больше.

Подоляк подчеркнула, что важной проблемой является размер зарплат библиотекарей, поэтому планируется ввести дополнительные критерии работы, выполнение которых позволит работникам библиотек получать зарплаты выше.

Минкультуры совместно с Министерством образования и Институтом книги намерены также ввести в детских садах 15-минутное чтение украинских рассказов перед сном для продвижения украинской литературы.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что Минкультуры намерено заняться продвижением чтения, на что заложено 8 млн гривен. Цель министерства - привлечь хотя бы 5% населения к чтению в год.

Кроме того, в госбюджете Минкультуры на 2020 год на обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров в целом предусмотрено около 800 млн гривен.

Напомним, 7 февраля также сообщалось, что Минкультуры в этом году планирует отреставрировать 5 архитектурных объектов за 114 млн гривен. В число реставрированных объектов войдут здание бурсы на территории "Софии Киевской" и костел святого Николая.