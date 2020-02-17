Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
ГлавнаяПолитика

Президент Федерации каратэ возглавит Госагентство спорта, - Бородянский

В конкурсе на должность главы Госагентства спорта учавствовало 27 кандидатов.

Президент Федерации каратэ возглавит Госагентство спорта, - Бородянский
Фото: Макс Левин

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал, что в Украине скоро появится Государственное агентство спорта, руководить новосозданным ведомством будет президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом министр сообщил у себя в телеграме. 

«Вскоре должно появиться новосозданное Государственное агентство спорта и определен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик МКМС», - отметил Бородянский. 

Среди главных приоритетов Госагентсва спорта, Бородянский выделил:

  • качественную подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
  • реформа спорта;
  • подготовку и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, (пройдут в этом году в городе Киеве);
  • обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
  • строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
  • строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа»;
  • создание системы соревнований школьных и студенческих лиг;
  • реализация проекта «деньги ходят за ребенком» в детско-юношеских спортивных школах с пилотом в Мариуполе;
  • диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмином определены победители конкурса на должность главы Госагентства по вопросам искусств Украины и главы Госагентства по вопросам творческого образования.

На должность главы Госагентства по вопросам искусств победила Галина Григоренко, которая является координатором Офиса по гуманитарной политике в музыкальном направлении. 

На должность главы Государственного агентства по вопросам творческого образования победила Ольга Россошанская. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также