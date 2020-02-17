Президент Федерации каратэ возглавит Госагентство спорта, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал, что в Украине скоро появится Государственное агентство спорта, руководить новосозданным ведомством будет президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом министр сообщил у себя в телеграме.
«Вскоре должно появиться новосозданное Государственное агентство спорта и определен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик МКМС», - отметил Бородянский.
Среди главных приоритетов Госагентсва спорта, Бородянский выделил:
- качественную подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
- реформа спорта;
- подготовку и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, (пройдут в этом году в городе Киеве);
- обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
- строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
- строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа»;
- создание системы соревнований школьных и студенческих лиг;
- реализация проекта «деньги ходят за ребенком» в детско-юношеских спортивных школах с пилотом в Мариуполе;
- диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмином определены победители конкурса на должность главы Госагентства по вопросам искусств Украины и главы Госагентства по вопросам творческого образования.
На должность главы Госагентства по вопросам искусств победила Галина Григоренко, которая является координатором Офиса по гуманитарной политике в музыкальном направлении.
На должность главы Государственного агентства по вопросам творческого образования победила Ольга Россошанская.