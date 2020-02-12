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Кабмин определил победителей на должности глав агентств по вопросам искусств и творческого образования

О создании этих новых органов исполнительной власти сообщили в конце 2019 года. 

Кабмин определил победителей на должности глав агентств по вопросам искусств и творческого образования
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров Украины определил победителей конкурса на должность главы Государственного агентства по вопросам искусств Украины и главы Государственного агентства по вопросам творческого образования. Об этом сообщил в Telegram министр культуры Владимир Бородянский.

На должность главы Госагентства по вопросам искусств победила Галина Григоренко, которая является координатором Офиса по гуманитарной политике в музыкальном направлении. 

На должность главы Государственного агентства по вопросам творческого образования победила Ольга Россошанская. 

"Они прошли конкурсный отбор и рекомендованы к назначению на должности", – сообщил министр.

Напомним, о создании этих агентств как новых органов исполнительной власти в Министерстве культуры сообщили в конце 2019 года. Целью их создания заявлялось рациональное использование человеческого ресурса и сведение коррупционных рисков к минимуму. 

Агентство по вопросам творческого образования, в частности, будет отвечать за проведение конкурсов и аттестации, рекомендовать изменения к приказам и решать вопросы, связанные с инфраструктурой.

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