В Лос-Анджелесе вручили "Оскары".
"Паразиты" Пон Чжун Хо стали первым неанглоязычным фильмом, получившим главную награду Американской Кинокадемии. Фильм также стал первой корейской картиной, отмеченной в номинации "Лучший иностранный фильм" (теперь эта номинация называется "Лучший международный фильм"). Картину также отметили за режиссуру и оригинальный сценарий Пон Чжун Хо (и соавтора сценария Хан Джин Вон).
У военной драмы "1917" Сэма Мендеса – три статуэтки, включая награду Роджеру Дикинсу за операторскую работу (второй "Оскар" в его длинной карьере после "Бегущего по лезвию 2049").
Два "Оскара" – у фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" – за актерскую работу Брэда Питта (первая актерская награда Киноакадемии в его карьере) и за лучшую работу художника-постановщика для Барбары Линг и Нэнси Хэй.
Две награды и у "Джокера" – за роль Хоакина Феникса (это также первый "Оскар" для него) и музыку к фильму авторства Хильдур Гуднадоттир.
Рене Зельвегер получила второй "Оскар" в свое карьере за главную женскую роль – в фильме "Джуди" про Джуди Гарленд.
Список лауреатов:
- Лучший фильм: "Паразиты"
- Лучший режиссер: Пон Чжун Хо, "Паразиты"
- Лучшая женская роль: Рене Зельвегер, "Джуди"
- Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс, "Джокер"
- Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн, "Брачная история"
- Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"
- Лучший адаптированный сценарий: "Кролик Джоджо"
- Лучший оригинальный сценарий: "Паразиты"
- Лучший международный фильм: "Паразиты"
- Лучшая анимация: "История игрушек 4"
- Лучший документальный фильм: "Американская фабрика"
- Лучший монтаж: "Форд против Феррари"
- Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс, "1917"
- Лучший звук: "1917"
- Лучший звуковой монтаж: "Форд против Феррари"
- Лучшая работа художника-постановщика: "Однажды в Голливуде"
- Лучшие спецэффекты: "1917"
- Лучший грим и прически: "Бомба"
- Лучшие костюмы: "Маленькие женщины"
- Лучшая песня: “I’m Gonna Love Me Again" из фильма "Рокетмэн"
- Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоттир, "Джокер"
- Лучший игровой короткий метр: “The Neighbor’s Window”
- Лучший документальный короткий метр: “Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl”
- Лучший анимационный короткий метр: “Hair Love”