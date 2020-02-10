В Лос-Анджелесе вручили "Оскары".

"Паразиты" Пон Чжун Хо стали первым неанглоязычным фильмом, получившим главную награду Американской Кинокадемии. Фильм также стал первой корейской картиной, отмеченной в номинации "Лучший иностранный фильм" (теперь эта номинация называется "Лучший международный фильм"). Картину также отметили за режиссуру и оригинальный сценарий Пон Чжун Хо (и соавтора сценария Хан Джин Вон).

Фото: EPA/UPG Пон Чжун Хо

У военной драмы "1917" Сэма Мендеса – три статуэтки, включая награду Роджеру Дикинсу за операторскую работу (второй "Оскар" в его длинной карьере после "Бегущего по лезвию 2049").

Два "Оскара" – у фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" – за актерскую работу Брэда Питта (первая актерская награда Киноакадемии в его карьере) и за лучшую работу художника-постановщика для Барбары Линг и Нэнси Хэй.

Фото: EPA/UPG Брэд Питт

Две награды и у "Джокера" – за роль Хоакина Феникса (это также первый "Оскар" для него) и музыку к фильму авторства Хильдур Гуднадоттир.

Фото: EPA/UPG Хоакин Феникс

Рене Зельвегер получила второй "Оскар" в свое карьере за главную женскую роль – в фильме "Джуди" про Джуди Гарленд.

Список лауреатов: