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"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"

В Голливуде состоялась 92-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии.

В Лос-Анджелесе вручили "Оскары".

"Паразиты" Пон Чжун Хо стали первым неанглоязычным фильмом, получившим главную награду Американской Кинокадемии. Фильм также стал первой корейской картиной, отмеченной в номинации "Лучший иностранный фильм" (теперь эта номинация называется "Лучший международный фильм"). Картину также отметили за режиссуру и оригинальный сценарий Пон Чжун Хо (и соавтора сценария Хан Джин Вон). 

Пон Чжун Хо
Фото: EPA/UPG
Пон Чжун Хо

У военной драмы "1917" Сэма Мендеса – три статуэтки, включая награду Роджеру Дикинсу за операторскую работу (второй "Оскар" в его длинной карьере после "Бегущего по лезвию 2049").

Два "Оскара" – у фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" – за актерскую работу Брэда Питта (первая актерская награда Киноакадемии в его карьере) и за лучшую работу художника-постановщика для Барбары Линг и Нэнси Хэй.

Брэд Питт
Фото: EPA/UPG
Брэд Питт

Две награды и у "Джокера" – за роль Хоакина Феникса (это также первый "Оскар" для него) и музыку к фильму авторства Хильдур Гуднадоттир.

Хоакин Феникс
Фото: EPA/UPG
Хоакин Феникс

Рене Зельвегер получила второй "Оскар" в свое карьере за главную женскую роль – в фильме "Джуди" про Джуди Гарленд.

Список лауреатов:

  • Лучший фильм: "Паразиты"
  • Лучший режиссер: Пон Чжун Хо, "Паразиты"
  • Лучшая женская роль: Рене Зельвегер, "Джуди"
  • Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс, "Джокер"
  • Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн, "Брачная история"
  • Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"
  • Лучший адаптированный сценарий: "Кролик Джоджо"
  • Лучший оригинальный сценарий: "Паразиты"
  • Лучший международный фильм: "Паразиты"
  • Лучшая анимация: "История игрушек 4"
  • Лучший документальный фильм: "Американская фабрика"
  • Лучший монтаж: "Форд против Феррари"
  • Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс, "1917"
  • Лучший звук: "1917"
  • Лучший звуковой монтаж: "Форд против Феррари" 
  • Лучшая работа художника-постановщика: "Однажды в Голливуде"
  • Лучшие спецэффекты: "1917"
  • Лучший грим и прически: "Бомба"
  • Лучшие костюмы: "Маленькие женщины"
  • Лучшая песня: “I’m Gonna Love Me Again" из фильма "Рокетмэн"
  • Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоттир, "Джокер"
  • Лучший игровой короткий метр: “The Neighbor’s Window”
  • Лучший документальный короткий метр: “Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl”
  • Лучший анимационный короткий метр: “Hair Love”
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