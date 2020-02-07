Ива растет возле озера Тельбин, ей более 60-ти лет.

Депутаты Киевского горсовета поддержали решение о предоставлении статуса ботанического памятника иве возле озера Тельбин в Днепровском районе, возле которой снимали кадры фильма с участием музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

"Данному дереву более 60 лет, ива 18 метров высотой, имеет три ствола, каждый диаметром более полуметра. Охранный статус предусматривает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки. Сохраним память для будущих поколений", - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Рисованный.

В КГГА напомнили, что в июле 1986 года возле ивы снимался музыкант, лидер группы "Кино" Виктор Цой в фильме украинского режиссера Сергея Лысенко "Конец каникул". Съемки проходили через несколько недель после Чернобыльской катастрофы.

Лента является четырьмя сюжетно связанными видео на песни "Кино". Именно после фильма Лысенко Цоя пригласили сняться в культовых картинах "Асса" и "Игла".

Авторами проекта по решению предоставить древу статуса ботанического памятника статуса ботанического памятника выступили депутаты Киевского горсовета Андрей Странников и Виталий Росляков.

"Для жителей Березняков и гостей микрорайона "Дерево Цоя" - не просто зеленое насаждение, а своеобразная достопримечательность, историческая ценность, которую нужно сохранить", -отметил Андрей Странников.