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В США на 103 году жизни умер актер Кирк Дуглас

За свою карьеру он снялся в более чем 90 фильмах.

В США на 103 году жизни умер актер Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Фото: 24smi.org

В США на 103 году жизни скончался легендарный актер Голливуда, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США Кирк Дуглас.

Об этом сообщает Los Angeles times.

Дуглас прославился благодаря исполнению роли Спартака в одноименном фильме Стенли Кубрика.

Он родился в 1916 году в Нью-Йорке в еврейской семье, уехавшей в США из Могилевской губернии. Сниматься в кино начал в 1940-х годах. В 1949 году он был впервые номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Чемпион". Затем он еще дважды номинировался на "Оскар", но статуэтку в итоге получил лишь в 1996 году. Кирк Дуглас снялся в более чем 90 фильмах. Он также получил "Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога в биографической ленте "Жажда жизни".

"С величайшим прискорбием я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас нас сегодня покинул. Для мира он был легендой, актером из "Золотого века" кино… Но для меня и моих братьев Джоела и Питера он был просто папой", - сообщил его сын Майкл Дуглас.

Как писатель Дуглас написал 10 романов и мемуары.

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