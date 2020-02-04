В Нацмузее состоится выставка львовского художника Мирослава Ягоды

21 февраля в Национальном художественном музее Украины откроется выставка живописи и графики львовского художника Мирослава Ягоды "Я+GOD=A".

Об этом сообщают организаторы события.

Название выставки отсылает к художественному манифесту Ягоды, который "препарировал и собрал заново свою фамилию, разворачивая алфавит в обратном порядке от последней к первой букве, от изолированного, индивидуального "Я" к началу отсчета, Альфе", – пишут в пресс-релизе.

Экспозицию разместят в трех залах музея, чтобы познакомить зрителя с живописными и графическими работами Ягоды конца 1980-х – 1990-х годов. Именно в этот период художник, по мнению кураторов, достиг вершины творчества, получил признание в художественных кругах Украины, Польши, Австрии, Германии и стал ключевой фигурой львовского художественного андеграунда.

На выставке представят работы собрания аукционного дома и галереи "Дукат", частной коллекции семьи Записоцких, коллекции семьи Гриневых и других.

Организаторы отмечают, что выставка в НХМУ – первая национального масштаба для недооцененного при жизни художника.

Кураторы проекта: Елена Грозовская, Татьяна Жмурко.

Выставка продлится до 12 апреля.