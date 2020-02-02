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Ирина Цилык получила приз за режиссуру на кинофестивале "Санденс"

Ее фильм "Земля голубая, как апельсин" участвовал в международном конкурсе документального кино.

Ирина Цилык получила приз за режиссуру на кинофестивале "Санденс"
Кадр из фильма "Земля голубая, как апельсин"
Фото: Moviegram

Украинский режиссер Ирина Цилык получила награду за режиссуру на фестивале независимого кино "Санденс" в США.

Об этом сообщает Indiewire.

Ее полнометражный фильм "Земля голубая, как апельсин" участвовал в международном конкурсе документального кино.

Санденс – один из самых престижных кинофестивалей мира, специализирующийся на независимом кино. Проходит ежегодно в конце января и дает начало фестивальному году, показывая многие важные американские и международные премьеры.

Фильм "Земля голубая, как апельсин" сделан в ко-продукции с Литвой и рассказывает о семье, которая живет в Красногоровке, и снимает о себе любительское кино. Название картины – цитата из сюрреалистической поэзии Поля Элюара. 

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