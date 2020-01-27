Украинка Надежда Шпаченко получила “Грэмми”

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила престижную музыкальную награду "Грэмми". Ее альбом The Poetry of Places победил в категории "Лучший классический сборник". Об этом свидетельствует сайт премии.

Сейчас Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. В Америке она известна исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

"Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на «отлично». Среди ее педагогов – Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине", – сказано на сайте Национального симфонического оркестра Украины.

Триумфатором "Грэмми" в этом году также стала 18-летняя американка Билли Айлиш, которая получила шесть статуэток. В категории "Лучшая запись" победила ее композиция "Bad Guy", а ее пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go? признали лучшим альбомом года.

Напомним, в прошлом году в категории "Песня года" статуэтку "Грэмми" получила композиция This Is America, исполненная американцем Childish Gambino (настоящее имя - Дональд Гловер).