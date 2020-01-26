США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из Уханя

США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.

Агентство Reuters пишет, что Соединенные Штаты эвакуируют весь персонал американского консульства в Ухане. Также будет предоставлено ограниченное количество мест для других граждан во время вылета из города. Часть из них сможет сесть на "единственный рейс", который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Эвакуировать своих граждан собирается также Франция. France24 пишет, что рассматривается возможность создания автобусного сообщения, которое позволит французским гражданам, а также их семьям, покинуть Ухань. Их отвезут в другие китайские города, где они 14 дней будут находиться под карантином. МИД Франции создало телефон экстренной связи.

Министерство иностранных дел Японии также договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Издание NHK отмечает, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 японцев.

Тем временем CNN сообщает, что в Калифорнии подтвердили третий в США случай заражения коронавирусом. Мужчина, у которого обнаружили заболевание, вернулся из Уханя.

Напомним, первый случай вируса в США 21 января обнаружили в штате Вашингтон. 30-летний мужчина вернулся из китайского города Ухань, где произошла вспышка вируса. Второй случай подтвердился у 60-летней американки, которая также посещала Китай.

Во Франция вирус подтвердили 24 января: один из заболевших 48-летний мужчина, который вернулся из поездки в Китай, останавливался в Ухане.

По состоянию на 26 января, количество заболевших на китайский вирус увеличилось до 2000 человек, 56 человек погибли. По меньшей мере 40 случаев зафиксированы в других странах и регионах, в том числе в Австралии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, США, Тайване, Макао, Малайзии, Непале, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Канаде, Франции.