Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода

Новый коронавирус 2019-nCoV является инфекционным во время инкубационного периода в своем носителе. Об этом сообщил глава Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя, передает The Guardian.

"Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса. Его инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней", - говорится в сообщении.

Ма Сяовэй сообщил, что информация о характеристиках 2019-nCoV ограничена, поэтому неясно, какие риски может представлять дальнейшие мутации вируса.

Сообщается, что на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Как известно, возбудитель нового заболевания относится к семейству коронавирусов, получивших свое название из-за внешнего вида: под микроскопом частица округлой формы напоминает корону. Фотографии ранее известных штаммов коронавируса опубликовал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.

Такие вирусы могут передаваться человеку от животных, а также между людьми. Но лишь семь коронавирусов (включая новый) вызывают заболевания у людей, сообщили в ВОЗ.

Напомним, число заболевших коронавирусом достигло 2000 человек.