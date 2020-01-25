Защита Трампа начала представлять в Сенате доводы против импичмента

Слушания идут уже пять дней и продолжатся на следующей неделе.

Юристы президента США Дональда Трампа в субботу, 25 января, начали представлять в Сенате свои аргументы против его импичмента.

Как сообщает "Голос Америки", сторона обвинения - представители Демократической партии - завершила свои выступления.

Адвокаты президента США, которых возглавляет юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне, настаивают, что доводы демократов могут создать опасный прецедент для института американского президентства в целом. "Они просят вас сделать нечто очень, очень значимое, и, я бы сказал, очень, очень опасное", - заявил Сиполлоне.

Юридическая команда президента планирует агрессивно защищать Трампа. В Белом доме утверждают, что президент не совершил никаких правонарушений, достаточных для объявления ему импичмента, и должен быть оправдан.

"Президент не совершил абсолютно ничего противозаконного, и эти статьи импичмента даже близко не стояли рядом со стандартами, соблюдения которых требует Конституция", - заявил Сиполлоне 21 января, когда верхняя палата Конгресса начала рассматривать это дело.

Слушания в Сенате, скорее всего, закончатся в пользу Трампа, потому что для его отставки требуется минимум две трети голосов, а ни один республиканец не заявил о своей поддержке инициативы демократов. Республиканская партия обладает большинством голосов в Сенате – 53 мандата из 100.

Нижняя палата Конгресса США объявила Трампу импичмент 230 голосами "за". Против голосовали 197 конгрессменов.

Трамп стал всего третьим президентом США, которому объявили импичмент.