Республиканцы в Сенате заблокировали запрос демократов на дополнительные документы об Украине

Сенаторы-республиканцы отклонили запрос демократов на принуждение администрации президента Дональда Трампа передать документы, связанные с задержкой военной помощи Украине. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

53 сенатора выступили против предоставления этих документов, 47 за. По словам лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера, запрашиваемые данные касаются разговоров и документов между президентом Трампом, высшими должностными лицами администрации и Украиной о задержке военной помощи.

"Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения. Люди должны понимать, что документы могут пролить больше света на то, почему помощь была задержана, кто это сделал", – заявил Шумер.

Ожидается, что демократы будут добиваться еще нескольких поправок. Однако чтобы в резолюции по рассмотрению импичмента произошли изменения, нужны голоса четырех республиканцев. Автор резолюции Митч Макконнелл заявил, что у него есть 51 голос, необходимый для принятия его правил.

"Организационная резолюция уже имеет поддержку большинства Сената. Это потому, что она создает структуру, которая справедлива, беспристрастна и тесно связана с прошлыми прецедентами, которые были приняты единогласно", – сказал он.

Согласно резолюции, представленной лидером сенатского большинства Макконнеллом, юридической команде президента США также будет предоставлено 24 часа, разделенных на два дня для предоставления своих аргументов. Обсуждения между сторонами запланированы сегодня на 13:00 по местному времени.

Потом сенаторы через главу Верховного суда США смогут задать вопросы сторонам процесса, на что отведено 16 часов. Необходимость вызова свидетелей будет решаться путем голосования в Сенате.

Если Сенат проголосует в конце первого этапа против вызова свидетелей в суд, то будет невозможно рассмотреть дополнительные ходатайства по конкретным свидетелям. В этом случае процесс может быть завершен уже к концу следующей недели.

Напомним, вчера Сенат США начал заседание относительно процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

После того, как 16 января Сенат официально открыл судебный процесс, Трампу была направлена повестка, информирующая его об обвинениях.

Его обвиняют по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в проведении расследования об импичменте.

Расследование о возможности импичмента началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.