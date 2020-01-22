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ООН признала право климатических беженцев на убежище

Около 280 миллионов людей будут вынуждены мигрировать из-за глобального потепления.

ООН признала право климатических беженцев на убежище

Климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности.

Такое постановление принял Комитет по правам человека ООН, впервые рассмотревший заявление от соискателя убежища по климатическим причинам, передает DW.

Решение комитета является историческим, заявило во вторник, 21 января, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Это решение открывает двери для ходатайств о предоставлении убежища, связанных с глобальным потеплением. "Страны не могут депортировать людей, которые сталкиваются с обстоятельствами, вызванными изменениями климата и нарушающими право на жизнь", - указывается далее в заявлении.

По данным ООН, около 280 миллионов людей будут вынуждены мигрировать из-за глобального потепления на 2 градуса по Цельсию. Авторы доклада отмечают, что с XIX века среднемировая температура повысилась на 1 градус по Цельсию и продолжает стремительно расти. По прогнозам экспертов, она повысится на 2-3 градуса к концу ХХI века, если количество выбросов углекислого газа останется на нынешнем уровне.

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