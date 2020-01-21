США присоединятся к инициативе "Триллион деревьев"

Соединенные Штаты присоединяться к Международной экологической инициативе "Триллион деревьев". Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил президент США Дональд Трамп.

"И в этом ключе мы используем наше лидерство для восстановления, выращивания и лучшего управления нашими деревьями и лесами в целом. Это не время для пессимизма. Настало время оптимизма", - заявил президент США.

В то же время, он намекнул, что он "выступает против ряда экологических активистов", которые настаивают на катастрофических глобальных сценариях. "Дабы воспользоваться возможностями, которые готовит нам день грядущий, мы должны отвергнуть идеи вечных пророков гибели. Они - последователи бывших ложных пророков. Они есть у нас в США, такие люди есть и в ваших странах. Они хотят, чтобы мы пострадали. Но этого не допустим", - заметил Трамп.

Президент США также отметил, что он является большим сторонником идеи чистой окружающей среды. "Сейчас мы многое делаем на этом направлении в США. Однако я все же хочу, чтобы наш воздух и вода были чище", - сказал он.

Напомним, летом 2019 года швейцарские учёные пришли к выводу, что самый эффективный способ борьбы с глобальным потеплением - сажать много деревьев. Согласно из подсчетам, триллион посаженных деревьев - достаточное количество для борьбы с этим явлением.