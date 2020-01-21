Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Насиров предоставил Парнасу заем в $10 млн, - WSJ
Насиров предоставил Парнасу заем в $10 млн, - WSJ
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
​Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
​Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
ГлавнаяМир

Прокуратура Болгарии подтвердила, что отравить бизнесмена Гебрева пытались агенты ГРУ

В анализах Гебрева нашли следы "Новичка".

Прокуратура Болгарии подтвердила, что отравить бизнесмена Гебрева пытались агенты ГРУ
Фото: svoboda.org

Прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева у его офиса были замечены сотрудники ГРУ. Ранее об этом сообщали The Insider и Bellingcat, пишет Радио Свобода.

28 апреля 2015 года Емельян Гебрев во время приема, устроенного после полудня для партнеров, почувствовал недомогание и через несколько минут потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги вызвали врачей и доставили Гебрева в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко. Но было и обстоятельство, общее для троих: за несколько часов до приема, утром того же дня, они находились в одном месте - в своем офисе в здании отеля "Орбита" в Софии.

Позднее, уже в 2019 году, следователи идентифицировали на видеозаписях с камер на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Это был тот самый Сергеев, который прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей 4 марта 2018 года.

Выводы болгарской прокуратуры совпадают с выводами расследования, которое провели совместно The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. В нем удалось установить настоящие и оперативные имена всех ГРУшников, участвовавших в этой операции, а также узнать обстоятельства и возможные мотивы покушения. Ранее The Insider уже писал о причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева сотрудников ГРУ.

Емельян Гебрев, специалист по торговле оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением 28 апреля 2015 года. В тот же день Федотов уехал из Болгарии и вылетел из Стамбула в Москву. В анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим препаратом типа "Новичок". Таким же веществом были отравлены Скрипали.

После сообщения британской прессы о том, что Федотова подозревают в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил после покушения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также