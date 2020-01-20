Впервые за 20 лет между Сербией и Косово будет прямое авиасообщение

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об открытии воздушного маршрута между столицами Сербии и Косово. Об этом на фейсбуке сообщил "Балканский обозреватель".

Прямой рейс Белград (Сербия) - Приштина (Косово) будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны.

Авиакомпания объявила об этом во время церемонии в Посольстве США в Берлине, где присутствовали посол США в Германии Ричард Гренелл и представители авиакомпании, которые передали Управлению гражданской авиации Косово письмо с просьбой к властям Косово предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.

Отмеается, что посол Гренелл был назначен в 2019 году специальным посланником президента США Дональда Трампа относительно диалога с Косово и Сербией.

Напомним, ранее Косово было регионом Сербии, однако в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией вспыхнул вооруженный конфликт в ходе которого косовские албанцы выступили за независимость Косова и Метохии. Это привело к многочисленным жертвам среди гражданских лиц, как со стороны Косово, так и со стороны Сербии. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово.

Независимость Косово признает большинство стран Запада, включая США, не признали независимость Косово Сербия, Украина и РФ.