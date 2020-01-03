Посольство Черногории в Белграде обстреляли из пиротехники из-за нового закона о вероисповедании

По предварительной информации, к этому причастны фанаты сербского баскетбольного клуба.

В сербском Белграде из пиротехники обстреляли флаг Черногории на территории посольства. Это произошло во время протеста против нового закона о вероисповедании, пишет "Балканський оглядач" в Facebook.

По предварительной информации, таким образом флаг пытались поджечь фанаты баскетбольного клуба "Цревна звезда".

"Протестующие скандировали: "Мило – шиптар, мы не дадим тебе святыни!" (Мило – президент Черногории Мило Джуканович, шиптар – албанец); "Черногория и Сербия – одна семья", – говорится в сообщении.

Во флаг попали несколько раз, он был поврежден, но не сгорел полностью. Посольство Черногории заменило его на новый.

Отмечается, что ЧП произошло после того, как "Цревна звезда" обыграла "Баварию" на баскетбольном матче. После этого группа фанатов пришла под посольство, протестуя против принятого в Черногории закона о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин.

Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Напомним, 27 декабря парламент Черногории принял закон о вероисповедании, который постановляет, что религиозные объекты, построенные или приобретенные за государственные средства или были собственностью государства до 1 декабря 1918 года, станут вновь государственной собственностью, если нет подтверждения собственности религиозных общин на эти объекты.

Сербская православная церковь считает, что закон дискриминирует ее общину и хочет захватить имущество СПЦ в Черногории.