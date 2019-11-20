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В Сербии расследуют подкуп чиновника российским дипломатом

В подкупе подозревается сотрудник военной разведки РФ Георгий Клебан.

В Сербии расследуют подкуп чиновника российским дипломатом
Фото: EPA/UPG

Президент Сербии Александр Вучич поручил расследовать дело относительно вероятного подкупа чиновников страны российским дипломатом. Об этом пишет RTS.

«Служба безопасности и информации Сербии подтвердила подлинность видеозаписи, на которой зафиксировано, как российский дипломат и работник ГРУ Российской Федерации Георгий Клебан дает деньги якобы высокопоставленному сербскому чиновнику», - сказано в сообщении. 

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что она встречалась с президентом Сербии Александром Вучичем в среду утром и он как главнокомандующий приказал расследовать это дело.

В свою очередь, сербский министр обороны Александар Вулин выразил надежду, что президент проведет в четверг встречу с руководством разведки, контрразведки, а также Генштаба Вооруженных сил Сербии.

17 ноября была обнародована видеозапись, на которой один человек передает на парковке пакет с деньгами другому.

Согласно анализу Bellingcat, деньги передавал сотрудник военной разведки РФ Георгий Клебан, который занимает должность помощника атташе по вопросам обороны диппредставительства РФ в Сербии.

Напомним, в Сербии вечером 15 ноября срочно госпитализировали президента Александра Вучича.

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