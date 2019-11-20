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Ученые изобрели способ переработки всех видов пластика

По этой технологии можно перерабатывать все - от упаковок из-под молока до гидрокостюмов.

Ученые изобрели способ переработки всех видов пластика
Фото: news.unipack.ru

Австралийский ученый Лен Хамфрис и профессор Сиднейского университета Томас Машмеер заявили, что устройство, которое они разработали и запатентовали способно на утилизацию всех видов пластика. Об этом пишет The Hill.

«Мы просто берем эти материалы и переводим их обратно в жидкости и химические вещества, из которых они получены», - сказал Хамфрис и добавил, что продукты могут быть преобразованы в битум, бензин или различные виды пластика.

Их изобретение - так называемый каталитический гидротермальный реактор (Cat-HTR) имеет возможность преобразовывать утилизированный пластик на топливо или перерабатывать новый пластик путем химической переработки, которая меняет пластмассы на молекулярном уровне, после чего превращает их обратно в нефть.

Этот процесс отличается от физической переработки тем, что не требует разделения пластика по типу или цвету. По запатентованной технологии можно перерабатывать все - от упаковок из-под молока до гидрокостюмов.

Компания ученых Licella намерена продвинуть свою технологию на рынок в Великобритании. Один из ученых объяснил, что там экологическая политика более благоприятна, чем в Австралии.

Напомним, 12 ноября ВР приняла в первом чтении законопроект, предлагающий запретить некоторые пластиковые пакеты с 2022 года.

Проект предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года. Ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

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