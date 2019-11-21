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Зеленский заставит нардепа от "СН" сложить мандат, если подтвердится непогашение судимости

Сегодня у президента будут все данные по этому вопросу. 

Зеленский заставит нардепа от "СН" сложить мандат, если подтвердится непогашение судимости
Роман Иванисов
Фото: Роман Иванисов/фб

Президент Владимир Зеленский заявил, что заставит депутата от «Слуги народа» Романа Иванисова сложить мандат, если информация о непогашении судимости подтвердится. Об этом президент сказал журналистам в Очакове, передает «Громадське».

«Завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанным с изнасилованием. Если завтра хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии «Слуга народа».

«Человек будет наказан, если были почищены данные», - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что из фракции уже исключили двух депутатов - Анну Скороход и Антона Полякова.

Напомним, ранее сообщалось, что Иванисов в середине 90-х отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима.

Наличие судимости подтверждали и в правоохранительных органах журналистам агентства "Украинские новости". 

Сам нардеп все опровергает. 

Во время брифинга 20 ноября Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов отбывал наказание. Позже Генпрокуратура опровергла эту информацию и сообщила, что еще продолжается проверка. 

Вчера вечером нардеп Иванисов приостановил членство во фракции "Слуга народа" на время проверки.

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