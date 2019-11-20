Нардеп Иванисов покинул фракцию "Слуга народа"

Иванисов решил приостановить членство во фракции на время проверки сообщения о его судимости за изнасилование.

Народный депутат Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции "Слуга народа" на время проверки обнародованной в СМИ информации о том, что он был судим за изнасилование.

Об этом Иванисов написал в Facebook.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - сообщил нардеп.

По словам Иванисова, он уже обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот его поддержал.

Иванисов убежден, что генерального прокурора Руслана Рябошапку "умышленно ввели в заблуждение".

"Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - заявил он.

Народный депутат пообещал, что в ближайшее станет известна "фамилия заказчика".

Ранее Генеральная прокуратура обнародовала опровержение, согласно которому заявление генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что судимость нардепа Иванисова за изнасилование погашена – не подтверждено. По факту проводится проверка, ее результаты будут официально сообщены позже.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима.

В ответ на это Иванисов на фейсбуке опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Наличие судимости подтверждали и в правоохранительных органах журналистам агентства "Украинские новости".

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия заявил о необходимости приостановить членство в партии депутата Иванисова, на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.