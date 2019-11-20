Военная прокуратура передала в суд дело о "частной границе" на Закарпатье

Главная военная прокуратура 19 ноября передала в суд обвинительный акт по делу о "частной границе" в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратурой.

Судить будут бывшего руководителя районного управления Госземагентства в Закарпатской области.

По версии следствия, чиновник согласовал документы по землеустройству для отчуждения земельных участков, относящихся к землям обороны, площадью 52 га в пределах пограничной полосы на участке украинском-венгерской границы. Их стоимость оценили в 35 млн грн.

Эти действия квалифицировали по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса - служебная халатность.

В ходе досудебного расследования земли вернули в собственность государства.

Напомним, что в октябре 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о существовании "частной границы" с Венгрией. Землю рядом с границей выделили местными жителям, а потом участки были аккумулированы в одни руки.

Через месяц Госпогранслужба и военная прокуратура провели спецоперацию, в рамках которой были задержаны "владелец" участков по имени Аттила Горват и бывшая начальница Береговского отдела Госземагентства Эрика Шинкевич.

Глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль тогда назвал дело "пшиком". Он говорил, что Горват - "сельский вуйко", из которого делают Аль Капоне, а Шинкевич сразу после задержания отпустили под домашний арест, потому что разрешительную документацию на "приватизацию границы" подписывал бывший и.о. начальник облуправления Госгеокадастра Токарь, который бежал за границу.