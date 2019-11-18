Военных прокуроров начали выводить из Минобороны

Все виды обеспечения прокуроры будут получать в Генпрокуратуре, чтобы не было конфликта интересов.

Военная прокуратура начала процесс перехода в подчинение Генпрокуратуры. На данный момент военных прокуроров выводят из Министерства обороны. Об этом сообщил главный военный прокурор и заместитель генпрокурора Виктор Чумак в интервью "Армия.Inform".

"Военных прокуроров уже выводят из подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны", - отметил Чумак.

По его словам, все виды обеспечения прокуроры будут получать в Генпрокуратуре, чтобы не было конфликта интересов. «Не так, как раньше: Минобороны их обеспечивало, а прокуроры его контролировали, что порождало прямой конфликт интересов».

В то же время военные прокуроры будут продолжать работать над расследованиями дел о военных преступлениях, преступлениях в сфере национальной безопасности и обороны, в ОПК, на госпредприятиях и в воинских формированиях.

Чумак также напомнил, что реформирование прокуратуры предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры и создание взамен Главной специализированной прокуратуры. Также должны быть ликвидированы военные прокуратуры в регионах - на их базе будут созданы спецпрокуратуры.

«Дедлайном станут соответствующие приказы генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создание Главной специализированной прокуратуры, а затем - о ликвидации прокуратур регионов и создание на их уровне спецпрокуратур. Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где – нет», - отметил замгенпрокурора.

Напомним, нынешний генпрокурор Руслан Рябошапка, еще будучи на посту главы ОП заявлял, что необходимости в существовании военной прокуратуры и юстиции нет.