Подозрение Порошенко - российский заказ, - пресс-служба

Проект подозрения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, направленный Государственным бюро расследований в Генеральную прокуратуру, является российским заказом и направлено на нанесение удара имиджу Порошенко перед саммитом Европейской народной партии в Хорватии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко.

"Так называемое "подозрение", выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проект о сообщении подозрения Порошенко расценивают как "последний козырь, который выбросил директор ГБР Роман Труба, из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает".

"Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлен не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - резюмировали в пресс-службе.