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Казахстан не направлял официальных приглашений для переговоров Зеленского и Путина, - МИД

Предложение о встрече в Нур-Султане прозвучало в качестве темы для обсуждения.

Казахстан не направлял официальных приглашений для переговоров Зеленского и Путина, - МИД
Фото: gazeta.kz

Министерство иностранных дел Казахстана не направляло официальных приглашений для проведения переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Нур-Султане.

Об этом сообщил лава МИДа страны Мухтар Тлеуберди, передает "Интерфакс-Казахстан".

"Предложение Назарбаева о переговорах Путина и Зеленского в Казахстане прозвучало в качестве темы обсуждения на уровне экспертов, МИД не направлял официальных приглашений", - сказал он.

Как сообщалось, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что президенты Украины и РФ   смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.

Напомним, Назарбаев, будучи президентом, несколько раз предлагал помочь в мирном урегулировании украинско-российской войны. В декабре 2018 года в интервью телеканалу "Россия 24" он заявлял, что у Путина нет планов по захвату восточных земель Украины. В марте 2019 года Назарбаев покину президентский пост.

9 ноября на Донбассе началось разведение сил и средств в Петровском Донецкой области. Зеленский назвал его  третьим и последним условием для встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров стран.

О встрече тет-а-тет с Путиным ранее речи не шло. Тем не менее, президенты Украины и РФ уже несколько раз говорили по телефону. В частности, Зеленский звонил Путину из-за обстрелов на Донбассе и захвата моряков в Керченском проливе.

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