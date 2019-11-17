В главной католической церкви Нью-Йорка почтили память жертв Голодомора

В кафедральном соборе Святого Патрика в Нью-Йорке в субботу, 16 ноября, состоялся поминальный молебен по жертвам Голодомора в Украине. Об этом пишет Укринформ.

Литургию отслужили священнослужители трех конфессий - Украинской православной церкви США, Украинской греко-католической и Римско-католической церквей.

В поминальных мероприятиях приняли участие представители украинского дипломатического корпуса в Нью-Йорке, американские политики и представители городской власти. На службе также выступил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Солидарность с украинской громадой выразили сенатор Чак Шумер и представитель городского совета Нью-Йорка Каролина Ривера.

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора с лозунгом "Память, что спасает: голоса правды".

В 2019-м украинцы и мировое сообщество 23 ноября почтят память убитых Голодомором 1932-1933 годов. В 16:00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после чего каждый может вспомнить погибших украинцев и зажечь свечу на своем подоконнике.

Напомним, более 15 стран, среди которых в частности Польша, Канада и США, признали Голодомор актом геноцида украинского народа.