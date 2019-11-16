Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой

"Она врет. И у меня есть доказательства".

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.

"Она врет. И у меня есть доказательства", - написал Луценко под постом в Facebook старшего научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Адриана Каратницкого.

Накануне на публичном допросе в Конгрессе США по вопросу импичмента президента Дональда Трампа под присягой Йованович опровергла заявления Луценко о списке "неприкосновенных" лиц, которых она просила не привлекать к ответственности.