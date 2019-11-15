Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"

Народный депутат 9-го созыва от "Слуги народа" Александр Кубраков определен победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

На заседании правительства 15 ноября премьер Алексей Гончарук отметил, что Кубраков уже показал себя как профессионал во время строительства трассы Запорожье - Мариуполь.

Новый глава "Укравтодора" приступит к выполнению обязанностей уже завтра, 16 ноября.

"Первоочередной задачей "Укравтодора" Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Будущий председатель "Укравтодора" также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год", - говорится в сообщении.

Напомним, поляк Славомир Новак, который возглавил "Укравтодор" осенью 2016 года, подал в отставку 24 сентября 2019 года.

2 октября Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора" Олега Федоренко.