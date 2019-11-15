РосСМИ сообщили о готовности РФ вернуть Украине корабли

Корабли отбуксируют тремя в море, где их встретят украинские буксиры.

Захваченные украинские катер «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в порту в Керчи

Российская газета "Коммерсант" заявила, что Россия решила вернуть захваченные год назад малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

Сейчас якобы согласовываются дата и точное место передачи кораблей, утверждают неназванные источники издания.

Возврат судов пройдет в море: корабли отбуксируют тремя в согласованную точку, где их должны будут встретить украинские буксиры.

При этом личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы останутся в России как вещественные доказательства в сфабрикованном уголовном деле о незаконном пересечении границы.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с экипажем суден. Всего там было 24 украинских моряка. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.