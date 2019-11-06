Новиков: экспертиза ГБР по морякам ложится в российскую версию событий

Судебная экспертиза КНИИСЭ на запрос ГБР по делу о захвате украинских кораблей Россией в Керченском проливе должна ответить на вопрос, были ли допущены нарушения украинскими военнослужащими, выполнявшими задание, и привели ли они к тяжким последствиям. Об этом со ссылкой на материалы экспертизы заявил адвокат Илья Новиков. Об этом он написал в фейсбуке. Такие действия, по его мнению, идут в унисон российскому расследованию и работают против линии МИД Украины.

"Шесть дней назад у меня был разговор с директором ГБР Романом Трубой в эфире Радио Свобода, речь шла о «делах Порошенко». Я тогда спросил, понимает ли ГБР, что их расследование по захвату кораблей в Керченском проливе фактически исходит из той же версии, что российское (что причиной инцидента была военная провокация со стороны украинского руководства) и работает против линии МЗС Украины? Труба ответил, что ДБР вне политики, за правовой помощью к России они не обращались, следствие ведётся исключительно в Украине, и особо подчеркнул, что украинских моряков, вернувшихся из плена ни в чем не подозревают («мы не расследуем действия моряков, которые находились на кораблях, мы расследуем действия руководства государства, которое отдавало соответствующие приказы, чтобы корабли туда были направлены»). «Хорошо, если это правда» - подумал тогда я. Хотя бы матросов оставят в покое", - написал Новиков.

По его словам, судебную экспертизу в КНИИСЭ по этому делу назначали дважды. Первую - за подписью судьи Матийчука пришлось переназначить, так как в тот период производство было закрыто. Повторно экспертизу назначил судья Вовк.

"Восьмым вопросом экспертам предлагается решить, были ли допущены нарушения военнослужащими выполнявшими задание, и привели ли они к тяжким последствиям. Нам могут сейчас начать объяснять, что они ничего такого не имели в виду, и что ожидается, что экспертиза даст на это отрицательный ответ, и тем самым окончательно очистит моряков, но это все объяснения в пользу бедных. Если следователь ставит эксперту вопрос, он должен быть готов принять любой ответ на него. А руководитель следователя не должен делать публичных заявлений, которые потом оказываются неправдой", - отметил Новиков.

Так же он сообщил, что похожая экспертиза по Керченскому делу в России проводилась летом.

"Она как раз подтвердила все подозрения ГБР: моряки и другие неустановленные украинские лица действительно были во всем неправы, а русские пограничники - правы. Так что может насчёт отказа от правовой помощи со стороны России ГБР тоже ещё передумает. Как говорили в одном старом кино, "это может быть началом красивой дружбы"", - резюмировал Новиков.

Напомни, ранее Роман Труба после освобождения моряков из российского плена заявлял, что Государственное бюро расследований опросит всех моряков без исключения в рамках уголовного производства, касающегося возможного уголовного нарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года.