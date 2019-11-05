Украинский экс-дипломат, продвигавший теорию о вмешательстве Киева в американские выборы, встречался с конгрессменом Нунесом

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, продвигавший теорию о вмешательстве Киева в американские выборы 2016 года, встречался с членом Палаты представителей республиканцем Девином Нунесом.

Об этом сообщают американские СМИ.

Это свидетельствует о том, что Телиженко обладал более широкими связями в Вашингтоне, чем предполагалось ранее, отмечает Голос Америки.

"Конгрессмен Нунес очень интересным и благоприятным образом повлиял на меня, будучи очень позитивным и влиятельным политиком, который любит Америку и интересуется Украиной и развитием событий в борьбе с Россией, – рассказал Телиженко в интервью Daily Beast. – Мы говорили о том, как бороться с российской агрессией в Украине и российской пропагандой".

Представители Нунеса не ответили на запрос о комментариях в связи с данной новостью.

По данным СМИ, Телиженко работал в посольстве Украины в Вашингтоне с декабря 2015 года по июнь 2016 года. Он сыграл ключевую роль в продвижении популярной в правых кругах теории о том, что украинское правительство сотрудничало с демократами во время предвыборной кампании 2016 года, стремясь помешать победе Трампа.

Напомним, в 2017 году на сайте Politico вышла статья "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля.

Фогель, ссылаясь на слова бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, заявил, что посольство якобы тесно сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией США, помогая ей собирать разоблачительные материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

В статье утверждается, что посольство содействовало Чалупе, которая со своей стороны стала важным источником информации для СМИ США и Демократической партии о Манафорте. Манафорту на волне сообщений СМИ о связи с Россией пришлось оставить должность в штабе Трампа.

По данным американских СМИ, впоследствии Телиженко помогал личному адвокату Трампа Руди Джулиани изучать вопросы, связанные с американской политикой в Украине.

Власти Украины заявили, что не помогали ни одному из кандидатов на выборах 2016 года.