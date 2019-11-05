Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии

Депутат Рады Левченко, а также депутаты Киевсовета Антоненко и Кутняк подали заявления о выходе из фракции.

Депутат Верховной Рады 8-го созыва Юрий Левченко заявил о выходе из партии ВО "Свобода", членом которой он был 11 лет.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Левченко заявил, что ему стало очевидным, что "обеспечить достойную жизнь большинства украинского народа в рамках политической борьбы в "Свободе" невозможно по разным объективным и субъективным причинам". Он также добавил, что не уходит из общественно-политической жизни и не собирается "бегать" по другим политических проектам.

Кроме того, депутаты Киевсовета от "Свободы" Прохор Антоненко и Святослав Кутняк также подали заявления о выходе из фракции. Об этом они сообщили на своих страницах в фейсбуке.

Антоненко и Кутняк были помощниками-консультантами Левченко во время его работы в парламенте.Напомним, на внеочередных выборах в Раду "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов и "Национальный корпус" выставили единый список.