Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата

"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по состоянию здоровья.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко.

При этом она остается членом партии "Европейская солидарность".

Луценко также призвала власть и оппозицию "сплотиться вокруг государственных интересов, консолидировать общество и защитить страну от внешнего агрессора".

Бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил в фейсбуке, что его жена перенесла серьезную проблему с сердцем.

"Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти", - написал он.

Луценко также добавил, что уже закончил курс английского языка и вернулся в Киев.

Напомним, Ирина Луценко была избрана в Раду IX созыва по спискам "Европейской солидарности" (№15). В мае она уволилась с должности представителя президента в Раде.