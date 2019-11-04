​Кабмин одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению

С проектом можно будет ознакомиться после передачи его в парламент.

Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению на внеочередном заседании правительства в воскресенье, 3 ноября.

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Сегодня (3 ноября, - ред.) мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, бюджет принят с доработкой. Мы завершим и быстрее передадим документ в Раду", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

Она также подчеркнула, что с проектом можно будет ознакомиться после передачи его в парламент.

"Для нас важен широкий диалог с нашими коллегами в парламенте и президентом, поэтому с завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета. И, конечно, после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны", - добавила министр финансов.

Напомним, 18 октября Рада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтении.

25 октября президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке проекта госбюджета ко второму чтению. Во фракции "Слуга народа" уверены, что бюджет на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря.