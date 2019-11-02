​РПЦ прекратит поминать главу Греческой церкви из-за признания ею ПЦУ

"Уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, поминовения не будет".

Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом. Это связано с решением собора ЭПЦ признать автокефалию Православной церкви Украины.

Об этом сообщило РИА "Новости".

"Думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет", - сказал в субботу в эфире "России 24" председатель отдела внешних церковных связей РПЦ Иларион.

При этом РПЦ готова сохранять общение с архиереями, которые не признают автокефалию ПЦУ.

Напомним, что 12 октября внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины.

После этогом синод РПЦ уполномочил патриарха Московского Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ на богослужениях, если тот признает ПЦУ и станет молиться за митрополита Епифания на службах.

29 октября стало известно, что архиепископ Иероним отправил митрополиту Епифанию письмо, в котором официально подтверждается признание Православной церкви Украины.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Пока что ее официально признали только Константинопольская и Элладская церкви. Де-факто это также сделала Александрийская церковь, ее представители уже проводят сослужение с ПЦУ.