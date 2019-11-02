В СБУ пообещали в ближайшее время показать результаты в расследовании убийства Гандзюк

Кроме уголовного производства по убийству Гандзюк, расследуется еще пять уголовных производств.

Служба безопасности Украины в ближайшее время покажет результаты расследования уголовных производств по делу убийства активистки и советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

По словам Тиводара, кроме уголовного производства по убийству Гандзюк, расследуется еще пять уголовных производств, которые связаны с нападением на активистку.

"Всего есть 5 уголовных производств. И по этим 5 уголовным производствам работа следователей продолжается под процессуальным руководством ГПУ. Могу вас заверить, что в ближайшее время в этих производствах будут результаты и они будут обнародованы для общественности", - заявил Тиводар.

Ранее отец Екатерины Гандзюк пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати".

Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.