Оружие и боеприпасы были спрятаны между бетонными плитами

Служба безопасности Украины сообщила, что возле нефтяных скважин в Бориславе Львовской области нашли тайник с взрывчаткой.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

Схрон был обустроен в нежилом здании. Там была 400-граммовая тротиловая шашка, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним. Оружие и боеприпасы были упакованы в мешки и спрятаны между бетонными плитами.

Еще один тайник нашли возле Новой Каховки в Херсонской области. Там нашли восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять окопных и кумулятивных зарядов. Также обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, граната и более шестнадцать тысяч патронов различного калибра.

В обоих случаях в пределах уголовных производств по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины продолжаются следственные действия.