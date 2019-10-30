С начала суток боевики девять раз открывали огонь на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды открывали огонь: вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано шесть обстрелов: у Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; трижды вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из стрелкового оружия; у Южного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что с начала суток потерь среди украинских военнослужащих не было.

"Вторые сутки продолжается процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", - добавили в штабе.

Напомним, командование ООС ввело на Донбассе "желтый" режим, который предоставляет специальные полномочия для правоохранителей, а также вводит ограничения для гражданских.