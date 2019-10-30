Командование ООС ввело на Донбассе "желтый" режим и разъяснило, что это значит

В штабе ООС разъяснили, что это значит.

Командование операции Объединенных сил с 28 октября объявило на Донбассе "желтый" режим.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

Во время действия "желтого режима" нахождение и перемещение людей осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом проводится досмотр личных вещей и транспорта.

Военнослужащие и правоохранители имеют в этот период специальные полномочия:

- применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае их отсутствия - задерживать их для установления личности;

- проводить личный досмотр граждан, а также досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и грузов;

- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

При определенных условиях обстановки разрешается:

- временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов, не допускать транспортные средства или граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства;

- использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц не привлеченных к ООС сил установлены следующие ограничения:

- въезд (выезд) в район проведения операции;

- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

- допущение представителей органов;

- хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременной стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградной, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

- осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;

- использование в транспортных средствах любых радиостанций;

- проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

- посещение лесных массивов и отдельных районов местности;

- перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

- ограничение движения транспорта по объездным путям;

- выполнение мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за разведения войск в населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка действует "желтый" пропускной режим, согласно которому сюда разрешен въезд только людям, которые прописаны на этой территории. То есть никаких журналистов, никаких волонтеров сюда пропускать не будут.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. На 29-е сутки стороны отчитываются о завершении всех мероприятий, после чего представители СММ ОБСЕ должны проверить их выполнение.