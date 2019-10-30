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​Во вторник на Донбассе произошло девять обстрелов, потерь нет

Зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 мм.

​Во вторник на Донбассе произошло девять обстрелов, потерь нет
Фото: facebook.com/ato.news

Во вторник, 29 октября, в зоне боевых действий на Донбассе произошло девять обстрелов, потерь нет.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Стрельба велась возле Богдановки, Авдеевки, Красногоровки, Водяного, Луганского и Крымского.

Ночью в среду произошли еще два обстрела возле Зайцево и Крымского.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало полной неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней назад сообщал об обстреле на этом участке.

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