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Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ

Теперь между двумя церквями нет никаких преград для евхаристического общения.

Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ
Митрополит Епифаний и архиепископ Иероним
Фото: pomisna.info

Предстоятель Элладской церкви, архиепископ Иероним отправил митрополиту Киевскому Епифанию письмо, в котором официально подтверждается признание Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В письме отмечается, что теперь между двумя церквями нет никаких преград для евхаристического общения.

"Возносим молитвы всем сердцем с нашей Святейшей Апостольской Элладской Церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения", - говорится в письме.

Синод Элладской церкви также пожелал Епифанию "освободить церковь от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере".

Напомним, 12 октября внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины.

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