Миссия ОБСЕ не заметила обстрел участка разведения в Золотом 26 октября

Сводка украинского командования не была решающей при отводе.

Командование Операции объединенных сил сообщило, что 26 октября на участке разведения №2 в Золотом был зафиксирован обстрел. Однако его не подтвердили представители миссии ОБСЕ, поэтому формально режим тишины был соблюден.

Об этом говорится в фейсбуке ООС.

"Фиксация обстрелов представителями СММ ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер миссии, расположенных на разных участках линии разграничения. Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ", - заявили военные.

Пять обстрелов в Золотом, которые были зафиксированы 28 октября, произошли вне участка разведения №2.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало полной неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней назад сообщал об обстреле на этом участке.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ.

Согласно процедуры отвода войск, после недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, какой состав сил и средств будет отводиться, а также на какой рубеж они будут отведены. На вторые сутки следует уведомление о готовности начать разведение, на третьи - начинается перемещение личного состава и техники.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. На 29-е сутки стороны отчитываются о завершении всех мероприятий, после чего представители СММ ОБСЕ должны проверить их выполнение.