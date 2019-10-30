Новосад заявила о желании отменить "сегрегацию" для абитуриентов с оккупированных территорий

Министр образования Анна Новосад заявила, что на оккупированных территориях увеличивается количество абитуриентов, которые хотят учиться в вузах, которые находятся на контролируемой территории.

Об этом она сказала на Форуме единства в Мариуполе.

"[В 2019 году] 1600 абитуриентов с неподконтрольных нам территорий Донбасса и 265 абитуриентов из оккупированного Крыма вступили в наши украинские вузы по упрощенной процедуре - это когда они не сдают внешнее независимое оценивание. Это самый большой показатель за четыре года. Это значит, что есть интерес к обучению на той части территории Украины, которая контролируется правительством", - сказала министр.

Сейчас абитуриенту с оккупированной территории нужно обратиться в образовательный центр "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" и сдать три вступительных экзамена. При этом он ограничен в выборе университета, и Новосад предлагает увеличить количество вузов, куда могут поступить жители оккупированных территорий без ВНО.

"У тех, кто поступает из Крыма, есть пояс университетов на юге - Николаев, Херсон, другие южные области. А те, кто поступает с оккупированного Донбасса, - только в перемещенные университеты. Такая, не побоюсь такого слова, сегрегация себя исчерпывает", - сказала Новосад.