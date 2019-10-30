Президент настаивает, что условия для отвода войск были соблюдены.

Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский отрицает, что на участке разведения в Золотом были обстрелы в последнюю неделю.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua в Мариуполе.

"В участке разведения не было [обстрелов]", - сказал президент.

Он отметил, что город Золотое состоит из пяти микрорайонов.

"Золотого всего пять, мы контролируем четыре. В участке разведения никаких обстрелов не было", - сказал президент.

Напомним, что разведение в Золотом началось в связи с подтверждением со стороны СММ ОБСЕ, что на участке в течение более семи дней соблюдался режим тишины.

Украинское военное командование сообщало, что последний обстрел на участке разведения было 26 октября, то есть за три дня до начала разведения. В миссии ОБСЕ этот обстрел не подтвердило.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ.

Согласно процедуры отвода войск, после недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, какой состав сил и средств будет отводиться, а также на какой рубеж они будут отведены. На вторые сутки следует уведомление о готовности начать разведение, на третьи - начинается перемещение личного состава и техники.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. На 29-е сутки стороны отчитываются о завершении всех мероприятий, после чего представители СММ ОБСЕ должны проверить их выполнение.