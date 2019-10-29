Посол ОБСЕ рассказал о подготовке большого обмена пленными

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик завил, что на переговорах в Минске готовят большой обмен пленными.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми. Могу сказать, что это очень серьезная работа. Здесь мы хотим подготовить действительно большой обмен и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, можно сказать, будущую судьбу", - сказал Сайдик во вторник в Минске.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.

Последний большой обмен на Донбассе состоялся еще в конце 2017 года. Тогда Украина отдала 233 человек, боевики - 73.

Президент Владимир Зеленский после вступления в должность рассказал, что хочет договориться об обмене "всех на всех", но его министр иностранных дел Вадим Пристайко признал сложность такой формулы. По его словам, в списках на обмен фигурируют разные криминальные авторитеты и других лица, не связанные с конфликту.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.