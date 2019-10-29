Французский институт создаст онлайн-платформу для украинских учителей

По словам атташе по вопросам сотрудничества в области французского языка Посольства Франции в Украине Фабриса Пето, Французский институт занимается созданием онлайн-платформы, с помощью которой украинские учителя смогут делиться опытом и повышать свои умения. Об этом он заявил в ходе круглого стола “Будут ли дети знать иностранные языки после окончания Новой Украинской Школы?", организованного Институтом Горшенина совместно с Британским Советом в Украине.

“Чтобы повысить мотивацию учителей и, соответственно, уровень образования в стране, нужно больше платить учителям и учить учителей. Об этом свидетельствуют исследования во всем мире. Учитель - в центре нашего внимания. Наши наблюдения показали, что нужно работать над повышением способности учителей работать более интерактивно, взаимодействовать с разными группами, чтобы организовать коммуникативное обучение. Это было новым для всех учителей и от них мы услышали, что им нужно больше поддержки, чтобы освоить такой подход. Сейчас нам нужно подумать, как это сделать, используя подход “снизу вверх” и разработать соответствующие проекты. Этот подход является очень мотивирующим для учителей. Они знают, что им нужно выучить, чтобы стать более эффективным учителем. Второй важный момент - обмен между коллегами по принципу “равный - равному”. И нам нужно подумать, как создавать не только клубы для детей, но и клубы для учителей. С Французским институтом мы создаем онлайн-платформу для обучения учителей, где они смогут делиться опытом. И для нас, как для основных участников процесса изучения французского языка, этот проект очень важен. Мы хотим привлечь всех учителей к этой платформе, чтобы они могли делиться идеями”, - отметил Фабрис Пето.

По словам Фабриса Пето, современный мир и современное изучение иностранных языков предусматривают одинаковые методики и одинаковые цели вне зависимости от изучаемого языка.

“Основной акцент - это коммуникативные навыки детей и возможность общаться. Что важно для меня в этой реформе - это то, что мы сосредоточены не только на языках и на целях, которые перед нами стоят, а и на потребностях детей. Идея НУШ в том, чтобы помочь всем детям учиться и выучить. Все дети должны ощутить свой успех, это касается всех предметов, а не только языков. Акцент на потребностях детей очень важен. Чем больше языков вы знаете, тем более интеллектуальным и открытым миру вы будете”, - сказал Фабрис Пето.