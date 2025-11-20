База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка оприлюднила дані російських вчителів, які переїхали на ТОТ для "перевиховання" українських дітей

Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів. 

Розвідка оприлюднила дані російських вчителів, які переїхали на ТОТ для "перевиховання" українських дітей
Ілюстративне фото
Фото: ЦНС

Головне управління розвідки МО України у розділі "Викрадачі дітей" порталу War&Sanctions опублікувало дані про десятьох осіб, залучених у насадженні російської пропаганди українським дітям на тимчасово окупованих територіях.

"Держава-агресор продовжує здійснювати культурний геноцид, поширюючи всеросійську програму “Земський вчитель” на тимчасово окуповані території України. У рамках програми вчителі з рф переїжджають на ТОТ та викладають у місцевих школах", – розповіли у розвідці.

Тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів. 

У розвідці зазначають, що метою такої політики є створення на цих територіях контрольованого освітнього середовища, ідеологічне перевиховання українських дітей та формування в них російської ідентичності.

Окремі російські вчителі беруть участь в програмі з особистих та ідеологічних міркувань. Наприклад, вчителька російської мови та літератури Татьяна Бєлабородова переїхала в село Комишувате Маріупольського району Донецької області з Хабаровського краю РФ, зокрема, з метою "бути ближче до свого чоловіка", який безпосередньо бере участь у війні проти України в складі зс РФ.

"Встановлення особистостей організаторів і виконавців таких дій є важливим етапом на шляху до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучості покарання за вчинені злочини", – додали у ГУР і нагадали, що раніше на порталі War&Sanctions було оприлюднено інформацію про осіб, причетних до процесів мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях та їхнього примусового усиновлення російськими громадянами.

  • Вчора ЦПД повідомив, що росіяни посилюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях: Кремль хоче провести "військово-патріотичний диктант" для дітей на ТОТ України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies