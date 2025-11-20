Розвідка оприлюднила дані російських вчителів, які переїхали на ТОТ для "перевиховання" українських дітей

Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів.

Головне управління розвідки МО України у розділі "Викрадачі дітей" порталу War&Sanctions опублікувало дані про десятьох осіб, залучених у насадженні російської пропаганди українським дітям на тимчасово окупованих територіях.

"Держава-агресор продовжує здійснювати культурний геноцид, поширюючи всеросійську програму “Земський вчитель” на тимчасово окуповані території України. У рамках програми вчителі з рф переїжджають на ТОТ та викладають у місцевих школах", – розповіли у розвідці.

Тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів.

У розвідці зазначають, що метою такої політики є створення на цих територіях контрольованого освітнього середовища, ідеологічне перевиховання українських дітей та формування в них російської ідентичності.

Окремі російські вчителі беруть участь в програмі з особистих та ідеологічних міркувань. Наприклад, вчителька російської мови та літератури Татьяна Бєлабородова переїхала в село Комишувате Маріупольського району Донецької області з Хабаровського краю РФ, зокрема, з метою "бути ближче до свого чоловіка", який безпосередньо бере участь у війні проти України в складі зс РФ.

"Встановлення особистостей організаторів і виконавців таких дій є важливим етапом на шляху до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучості покарання за вчинені злочини", – додали у ГУР і нагадали, що раніше на порталі War&Sanctions було оприлюднено інформацію про осіб, причетних до процесів мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях та їхнього примусового усиновлення російськими громадянами.