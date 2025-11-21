США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: захисники відбили на фронті 173 штурми ворога

Сили оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських загарбників.

Генштаб: захисники відбили на фронті 173 штурми ворога
Фото: Генштаб

Розпочалася 1 367-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Катеринівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Тернувате, Магдалинівка, Лук’янівське, Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Січневе, Степове, Рибне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 050 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies