Генштаб: ворог продовжує тиснути на Костянтинівському і Покровському напрямках

Розпочалася 1368-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень, ворог здійснив 118 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровин Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки, противник 17 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку противник проводив дві наступальні дії поблизу Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог 31 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в бік Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 10 ворожих атак у районі Рівнопілля та в напрямку Затишшя.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.